Gençleşmek için bu ikiliyi deneyin!

3. GÜNEŞ YANIĞINIZ MI VAR? ASPİRİN VE LİMON MASKESİ İLE TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ

Aspirin-damıtılmış su karışımından oluşan macuna biraz limon suyu ekleyin. Bu karışım güneş yanıkları için birebirdir. Ekstra güçlü hale getirmek için ayrıca 1 çay kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda cildinize uygulayabileceğiniz bir güzellik sırrı…

Cilt bakımı için uygularken yıkama aşamasında asidik limon suyunu nötralize etmek için karbonatlı suya daldırdığınız bir pamukla cildinizi silmeniz daha iyi sonuç almanızı sağlar.