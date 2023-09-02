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Gençleşmek için bu ikiliyi deneyin!

Genç, temiz, parlak ve canlı bir cilde sahip olmayı kim istemez ki! İşte bunun için bir önerimiz var. Aspirin ve limon suyu birleşince cilt için harika bir ikili haline geliyor. Ayrıca cildinizi tazeleyip iyileştiriyor. Peki bu karışım başka nelere yarıyor?

HABER MERKEZİ

Cildin yenilenmesi ve bakımı noktasında aspirin ve limon ikilisinden faydalanabilirsiniz. Aspirin mucizevi limonla birleştiğinde olanları tahmin edemezsiniz. En güzel cilt yenileyici, onarıcı maskeler bu ikilinin eseri!

Gençleşmek için bu ikiliyi deneyin!

1. ASPİRİN MUCİZESİ

Aspirinin içindeki salisilik asit ciltteki fazla yağı gidermeye ve ölü hücrelerin atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ciltteki kızarıklığı gideriyor, bazı cilt hastalıklarının semptomlarının hafiflemesinde etkili olabiliyor, cildi bakterilerden temizliyor, anti-enflamatuar özelliğiyle ciltte şişkinliği azaltmaya ve cildi iyileştirmeye yardımcı oluyor, sivilce ve lekelerin tedavisinde kullanılabiliyor. Bu mucizevi ilaçtan faydalanmanın, evde aspirinle kendi bakım maskelerinizi yapmanın pek çok yolu var.

Gençleşmek için bu ikiliyi deneyin!

2. SİVİLCELER İÇİN ASPİRİN BAZLI MASKELER

Dermatolojik ve kozmetik araştırmalarla aspirinin akne tedavisinde son derece yararlı olduğu kesinleşti. Kendi aspirin bazlı sivilce maskenizi yapmak için sadece 5 aspirin tableti ve biraz damıtılmış suya ihtiyacınız var. Aspirinleri eziyor, damıtılmış suyu ekliyorsunuz, bu kadar basit. İsterseniz, bu doğal karışımdan antibakteriyel nemlendirici gibi faydalanmak için karışıma bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Maskeyi sivilceli bölgelere uygulayıp, 10 dakika bekletmeniz yeterli.

Gençleşmek için bu ikiliyi deneyin!

3. GÜNEŞ YANIĞINIZ MI VAR? ASPİRİN VE LİMON MASKESİ İLE TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ

Aspirin-damıtılmış su karışımından oluşan macuna biraz limon suyu ekleyin. Bu karışım güneş yanıkları için birebirdir. Ekstra güçlü hale getirmek için ayrıca 1 çay kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda cildinize uygulayabileceğiniz bir güzellik sırrı…

Cilt bakımı için uygularken yıkama aşamasında asidik limon suyunu nötralize etmek için karbonatlı suya daldırdığınız bir pamukla cildinizi silmeniz daha iyi sonuç almanızı sağlar.

Gençleşmek için bu ikiliyi deneyin!

4. LEKE TEDAVİSİNDE DE ETKİLİ

Aspirin-limon suyu macununu cildinizdeki lekeler için de kullanabilirsiniz. Lekelerinize uygulayıp 45 dakika kadar bekletip yıkayabilirsiniz. Ya da yatmadan önce yapıp bir gece yüzünüzde kuruyan maskeyle yatıp sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Gençleşmek için bu ikiliyi deneyin!

5. DİKKAT! ASPİRİN VE LİMONU FAZLA KULLANMAK CİLDİ KURUTABİLİR

Bu mucizevi ikili cilt için harikadır ama bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Aspirin ve limonun çok fazla kullanılması cildinizi kurutabilir. Cildinizi aşırı kurutmak da başka sorunlara yol açabilir, bu nedenle cildinizin doğal yağlarını ciltten uzaklaştırmamak önemli. Hassas bir cildiniz varsa dikkatli kullanmanızda fayda var.

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