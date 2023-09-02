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Haberler Sağlık Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

C ve A vitamini açısından zengin olan hünnap oldukça faydalı bir meyvedir. Lif oranı oldukça yüksek olan tam bir şifa deposu hünnap, ülkemizde daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Peki hünnap neye iyi gelir, hünnapın faydaları nelerdir?

HABER MERKEZİ

Hünnap, sert çekirdekli, iri zeytin formunda olan hünnap ülkemizde insanlar tarafından çok bilinmese de insan sağlığı için önemli bir yere sahip.

Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI

İçeriğindeki pektin maddesi sayesinde solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

Antioksidan özelliği sayesinde karaciğeri toksinlerden arındırarak cilt problemlerine yakalanma riskini azaltır.

Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

Potasyum bakımından zengin olan hünnap düzenli tüketildiğinde vücudun potasyum ihtiyacının %70'ini karşılar.

Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

Düşük kalori miktarına sahip olan meyveler kategorisinde yer alan hünnap tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.

Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

İçerisinde bol miktarda fosfor bulunduran hünnap aynı zamanda kemik ve diş sağlığına da iyi geldiği bilinir.

Hünnap neye iyi gelir? Hünnapın faydaları nelerdir?

C vitamini barındırmasından dolayı kanser hastalıklarından koruyu etkisi de bulunur.

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