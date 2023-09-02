Kayısı çayının faydaları nelerdir?

KAYISI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kayısı çayını yapabilmek için farklı alternatifleriniz bulunur. Market ve aktarlarda bu çayı poşet çay olarak bulabilirsiniz. Hazır poşet çay olarak aldığınızda bir fincan sıcak su içerisine bir poşet koymanız ve biraz demlenmeye bırakmanız yeterlidir. Sonrasında şekersiz olarak tüketebilirsiniz.

Bunun yanında kuru kayısıyı kaynatarak da çay haline getirebilirsiniz. İşte kuru kayısı çayının yapılışı;

İlk olarak demliğinize biraz su koyun ve suyun kaynamasını bekleyin.

Daha sonra da kuru kayısıları bu sıcak suyun içerisine bırakarak iki dakika kadar bekleyin.

Çayın altını kapatın ve dinlendikten sonra için.