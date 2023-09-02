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Haberler Sağlık Kayısı çayının faydaları nelerdir?

Kayısı çayının faydaları nelerdir?

Malatya şehriyle tanınmış olup hem lezzeti hem de faydaları sayesinde pek çok yerde sevilerek tüketilen kuru kayısı çayıyla da oldukça faydalı. Peki, kayısı çayı neye iyi gelir? Kayısı çayının faydaları neler?

HABER MERKEZİ

Hastalıkların şifa bulmasında sıkça tüketilen kayısı çayı diyet programlarının da vazgeçilmezleri arasında.

Kayısı çayının faydaları nelerdir?

KAYISI ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Kayısı çayı zayıflatır mı sorusuna olumlu yanıt verilebilir. Bu çay düzenli tüketildiğinde sindirim problemlerini giderir. Zamanla kilo vermenizde de oldukça yardımcıdır. Kayısı çayının sağladığı faydalardan şu şekilde bahsedilebilir:

Kansızlık problemine iyi gelir.
Kabızlığın giderilmesinde çok etkilidir.
Sindirim üzerinde olumlu etkileri bulunur.
Kalp sağlığını korur.
Kemik sağlığını destekleyen bir çaydır.
İltihaplanmalara karşı etkilidir.
Doğal yollardan ateş düşürmede yardımcı olur.

Kayısı çayının faydaları nelerdir?

Gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlar.
Güçlü bir antioksidandır.
Cildin yeniden yapılanmasına yardımcı olur.
Kanserle mücadelede etkilidir.
Zayıflamada destekleyicidir.

Kayısı çayı birçok farklı sorunun giderilmesinde rahatlıkla tüketilebilir.

Kayısı çayının faydaları nelerdir?

KAYISI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kayısı çayını yapabilmek için farklı alternatifleriniz bulunur. Market ve aktarlarda bu çayı poşet çay olarak bulabilirsiniz. Hazır poşet çay olarak aldığınızda bir fincan sıcak su içerisine bir poşet koymanız ve biraz demlenmeye bırakmanız yeterlidir. Sonrasında şekersiz olarak tüketebilirsiniz.

Bunun yanında kuru kayısıyı kaynatarak da çay haline getirebilirsiniz. İşte kuru kayısı çayının yapılışı;

İlk olarak demliğinize biraz su koyun ve suyun kaynamasını bekleyin.
Daha sonra da kuru kayısıları bu sıcak suyun içerisine bırakarak iki dakika kadar bekleyin.
Çayın altını kapatın ve dinlendikten sonra için.

Kayısı çayının faydaları nelerdir?

KAYISI ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Bu soruya belli bir yanıt vermek gerekmez. Dilediğiniz ya da ihtiyaç duyduğunuz her zaman bu çayı tüketebilirsiniz.

EMZİREN ANNE KAYISI ÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde son derece sağlıklı bir çaydır. Bu çayı emziren anneler de içebilirler. Ancak hazır olarak satılan poşet çayları tüketmek yerine kuru kayısı ile evde yapılan çayları tüketmek daha uygundur. Günde bir fincan tüketmekte bir sakınca görülmemektedir.

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