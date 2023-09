Saçların canlı görünmesini sağlar

Yaralı ve ağrılı bölgelerde kullanılan papatya çayı, bir süre sonra ağrıları dindirerek büyük bir hız ile yaraların iyileşmesini de sağlayacak. Banyo yapacağınız suyun ya da giyeceğiniz elbiseye serpiş olduğunuz bir miktar papatya çayı sinirlerinizden arınarak sakinleşmenizi sağlar. Cilt üzerinde meydana gelmiş sivilce, akne, kırışıklık, şişlik, morluk gibi problemlere son derece iyi gelen papatya çayı bu kusurları gidermeye yarar. Saç derisine ve saç sağlığına da iyi gelen papatya suyu, saçların daha canlı görünmesini ve yumuşak olmasını sağlar. Çeşitli pek çok mide rahatsızlıkları, bağırsak problemleri, sindirim problemleri için papatya çayı bire bir etki sağladığı için ağız yolu ile tüketilebilir.

ET BENİ OLUŞUMUNU TETİKLEYEN FAKTÖRLER

ET beninin neden oluştuğu hakkında farklı araştırmalar yapılmış olsa da bu çalışmaların tümü sınırlıdır. Ancak bu araştırmaların ışığında sıralanan etkenlerin et beni oluşumunda rol oynadığı söylenebilir: Aile üyelerinde et beni varlığı, gebelik, İnsülin direnci ya da tip-2 diyabet varlığı, aşırı kilolu olmak, Human papilloma virüs (HPV) varlığını söyleyebiliriz.

SOĞUK VE KURU İKLİM ŞARTLARI

Sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, kronik seyirli ve tedavisi olmayan bir hastalıktır ve tüm dünyada yaklaşık %1-3 oranında görülür. Sıklıkla otuzlu yaşlarda başlasa da doğumdan itibaren her yaşta ortaya çıkabilir. Vakaların %30'unda aile öyküsü vardır. Normalden daha hızlı rejenere olan deri hücrelerinin gelişiminde bazı çevresel ve genetik faktörleri tetikleyici özellik gösterebileceği düşünülür. Bu tetikleyici faktörlerden en sık karşılaşılanları şunlardır: Boğaz ya da cilt enfeksiyonu, soğuk ve kuru iklim şartları, farklı otoimmün hastalıkların eşlik etmesi, deri travmaları, stres, tütün kullanımı, steroid türevi ilaçlardan hızlı kesilmesi sonrası ve bazı tansiyon veya sıtma tedavisi için başvurulan ilaçların kullanımı sonrası görülebilir

SOĞUK SU DOLU KOVADA BEKLETMELİSİNİZ

Düz tabanlık ya da içe basma 3-6 yaş cocukların yarısında, erişkin nüfusunda %20 sinde görülen bir bozukluktur. Yaş, cinsiyet, serebral palsi, down sendromu, kötü ayakkabı seçimi, büyüme ile kas-iskelet sistemindeki değişiklikler düz tabanlık için risk faktörüdür. Düz tabanlık derecelerine ve tiplerine göre farklı şekillerde tedavi edilir. Doğuştan gelen düz tabanlık veya sonradan gelişen düz tabanlık tedavi edilerek düzeltilebilmektedir. Düz tabanlık sonucu ayak bileği ve ayağınızda şiddetli ağrılar oluşuyorsa; ayağınızı 10 dakika soğuk su dolu kovada bekletmelisiniz. Mümkün olduğu kadar ayakta durmamalı, dinlenmelisiniz. Düz tabanlık derecesine bağlı 4-8 hafta düz tabanlık botları da kullanabilirsiniz.