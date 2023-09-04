Kalıcı oje uygulamasında enfeksiyona dikkat

Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Burcu Tuğrul, "Kalıcı tırnak uygulamalarında yapılan manikür sırasında tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde, 3-4 hafta tırnağımız kapalı kaldığı için o enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse enfeksiyon daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor." dedi. Doç. Dr. Tuğrul yaptığı açıklamada, kalıcı oje, protez tırnak ve buna benzer uygulamaların özel günler haricinde yapılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca Tuğrul, tırnağımıza kibar davranmamız onu da aynı cildimiz gibi sık nemlendirmemiz ve kimyasallardan korumamız gerektiğini, tırnaklara ara ara nefes aldırmanın çok önemli olduğunu söyledi.