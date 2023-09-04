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Haberler Sağlık ‘Kış aylarını maskeyle geçirebiliriz’

‘Kış aylarını maskeyle geçirebiliriz’

HABER MERKEZİ
‘Kış aylarını maskeyle geçirebiliriz’
İngiltere'de, Covid- 19 Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in ülke genelinde yayıldığını duyurulurken, ülkemizde ve dünya genelinde henüz risk oluşturmadığı görülüyor. Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, "Toplumsal bağışıklığın edinilmiş olması, bu mutasyonu halen kolaylıkla alt edilebiliyor. İleri yaştakiler, diyabet, kalp, akciğer hastalığı gibi hastalıkları olan riskli gruplardakilerin bir doz daha aşı yaptırarak kendilerini korumaya almaları önerilebilir. Dünya Sağlık Örgütü; maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor. Kış aylarını tekrar maskeyle geçireceğimiz anlamı buradan çıkarılabilir" diye konuştu.
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