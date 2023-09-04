Kişniş otu neye iyi gelir? Kişniş otu nasıl tüketilir?

KİŞNİŞ OTU NASIL TÜKETİLİR?

Daha önce kişniş otu kullanmamış olan kişiler kişniş otunun nerelerde kullanıldığı merak edebilir. Taze, kuru ya da tohum olarak aktarlardan temin edebileceğiniz kişniş otu bu şekillere göre tüketilir. Eğer elinizdeki kişniş otu taze ise genellikle salatalara ek olarak kullanılır.

Bol yeşillikle birlikte tüketebileceğiniz kişniş otu bu sayede toksinlerin kısa sürede vücudunuzdan atılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda diyet yapan kişilerde kişniş otunu bu yöntem ile salatalarında tercih edilebilir. Kuru halde satılan kişniş otu genellikle baharat olarak tercih edilir. Et yemeklerine çok yakışan bu baharat kokusu ve tadıyla diğer baharat türlerinden ayrılır.