Kolon kanserine önlem tere otu

TERE otu çok eski bir bitkidir ve bu sebeple de çok fazla faydası bulunur. A vitamini eksikliğine, anemiye, kolon kanserine önlemdir. Aynı zamanda kemik erimesine de iyi gelir ve gözlerin yaşlanmasını engeller.

REZENE ÇAYI KAN ŞEKERİNİZİ DÜZENLESİN

ÇOK fazla hastalığa ve sindirim sorunlarına yardımcı olan rezene çayını mutlaka tüketmelisiniz. İltihap karşıtı etkileri vardır. Uyku kalitesini artırır. Antioksidandır. Görme sağlığına iyi gelir. Bağırsakları temizler. Ağız sağlığını korur, kan şekerini dengeler, kalp sağlığını destekler.

BROKOLİ ÇORBASI İLE AĞRILARINIZ AZALSIN

BROKOLİNİN faydaları saymakla bitmez. Brokoli, lahana ailesi içinde yer alan ve oldukça güçlü vitaminleri içinde bulunduran bir sebzedir. İçerdiği vitamin ve bileşenlerin sayesinde eklemlerde oluşan iltihabı azaltarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.