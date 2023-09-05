Sağ kalp kapağı yetmezliği anjiyo ile tedavi edilebiliyor

Uzmanlar, tüm dünyada ölüm nedenleri içinde kalp ve damar hastalıklarının ilk sırada yer aldığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş ise damar sertliği başta olmak üzere kalp yetmezliği ve kapak yetmezliklerinin, kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm nedenlerini oluşturduğunu anlattı.

Bozbaş, "Sağ kapakçık yetmezliği, ileriye akciğere doğru gitmesi gereken kanın geriye doğru kaçması şeklinde tanımlanır. Kanın tek yönlü akışına imkan veren kalp kapakçıkları, kanın geçişi sırasında açılır ve tekrar kapanır. Bu kapanma tam olmadığında ise kan geriye doğru kaçar. Kapakta yetmezlik durumu ortaya çıkar" dedi.

KAPAK TAKILABİLİYOR

Bu hastalığın çözümünün de anjiyo ile tedavi edilebileceğine dikkat çeken, "Günümüz modern tıbbının ulaştığı seviyede artık anjiyografik yöntemle tedavi imkanları mevcut. Anjiyografik yöntemle hastanın kasık damarından girilerek yeni biyolojik kapak takılabiliyor ya da kapak tamir edilebiliyor" diye konuştu.