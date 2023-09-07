Eylül'de Gel aslında 80'li yılların unutulmaz şarkısı. Alpay'ın seslendirdiği bu şarkının içeriği her anlamda önemli ve anlamlı sözlerle dolu. Bu hafta yazımı yazarken geçmiş yıllarda bir çok kez yaşanmış acı fakat bir o kadarda tedbir alınması gereken bir dersi anlatacağım.

HEKİM KONTROLÜ ŞART

Bunlardan birini başımdan geçen bir olayı anlatarak konuyu sizlerin oluruna bırakıyorum. Yıllar önce sabahın bir vakti kapım çalındı. Kapıyı çalan komşumuz telaş içinde bana yakın çevremizde oturan balıkçılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu. Okul bahçesinde koşarken düşüyor dudakları morarmış birazda kendinden geçmiş durumda annesi telaşla bu komşumuzdan yardım isteyince komşumuzda benim sağlık camiasında çevrem var diye benden yardım istedi. Çocuğu hemen Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne götürmelerini önerdim. O dönem Hastane Başhekimi ve aynı zamanda da Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olan Doktor Vedide Tavlı hocamız müdahale ediyor ve kalp kapakçığında üfürüm olduğunu teşhis ediyor. Tedavilerinin ardında sağlığına kavuşan küçük yavru eğitimine kaldığı yerden devam ediyor. Bunu niye anlattım.

Çocuklarımızı okul öncesi mutlaka ama mutlaka hekim kontrollerinden geçirelim. Olası bir rahatsızlıklarını önceden tespit etmek yani erken teşhis hayat kurtarı mantığını unutmayalım.

Okul öncesi dönemde çocukların sağlığının korunması ve olası hastalıkların erken teşhis edilmesi oldukça önemli.

Bu dönemde yapılan düzenli sağlık kontrolleri, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminin başlamasına yardımcı olur ve olası teşhisin erken teşhis edilmesi tedavi olanağı tanır.

KBB, GÖZ VE KALP MUAYENESİ

Özellikle okul öncesi dönemde insanların maruz kalabileceği hastalıklar ve rahatsızlıklar KBB muayenesi, iyi işleyen işitme, nefes ve yutma kapasitesi, gelişme ve hareket için kritiktir.

Kulak burun boğaz muayenesi, işitme ve solunum sağlığının kontrolünün sağlanmasını sağlar.

Göz kontrolleri de çok önemlidir.

Sınıfta görme bozukluğu olan çocuklar da başta ders anlama ve okuma geriliği olmak üzere ileriki yıllarında da hayatını olumsuz etkileyecektir.

Çocuklara okul öncesi kalp kontrolü de yapılmalı. Okulların açılmasına günler kala uzmanlar çocuklardaki kalp rahatsızlıkları konusunda uyarıyor.

Çocuğa okula başlamadan önce en azından bir çocuk kardiyolojisi uzmanına götürerek tarama yapılmalı.

Özellikle beden eğitimi gibi efor gerektiren faaliyetler sırasında teşhis edilememiş bir kalp hastalığı olan çocukların risk altında olabileceklerini söylüyorlar.

Bu yüzden aslında çocuklarımız okula başlamadan önce detaylı bir sağlık kontrolünden geçirmenin hem sağlıkları hem de okul başarıları açısından önem arz ettiğini unutmayalım.