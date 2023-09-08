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Haberler Sağlık Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Darı irmiği, su ve şekerden üretilen bir kış içeceği olan boza bilinen en eski Türk içeceklerinden biri olan boza kilo vermeye yardımcı olur mu? Ülkemizde sevilerek tüketilen bozanın kalorisi yüksek olarak bilinse de müshil etkisi göstermektedir. Diyetsiz kilo vermek isteyenler ise boza tüketmekte. Peki boza tüketerek nasıl mı kilo verilir? Detayları haberimizde...

HABER MERKEZİ

Özellikle akşamları soğukta içilen boza, iç ısıtır aynı zaman da da kilo vermeye fayda sağlar. Uzun süre tok tutar.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Kış ve sonbaharın en sevilen içeceği olan boza yüksek oranda vitamin ve mineral barındırır.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Özellikle akşamları soğukta içilen boza, iç ısıtır aynı zaman da da kilo vermeye fayda sağlar. Uzun süre tok tutar.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

BOZA İLE NASIL KİLO VERİLİR?

İnsülin direnci olmayan kişiler boza ile çok kolay zayıflar. Ancak insülin direnci olan kişilerin bozayı zayıflama formülü olarak tüketmemesi lazım. Çünkü boza yüksek oranda şeker barındırır.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Laktik asit fermantasyona uğradığından boza bağırsaklardaki flora seviyesini artırır.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Flora sayısı yüksek olan bağırsakların fonksiyonel işlevselliği daha yüksektir.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Ayrıca mayalanma esnasında vücut için faydalı olan bakterilerin sayısı da artar. Bu bakteriler de vücut içinde ciddi oranda bir koruma kalkanı oluşturur.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.

Diyetsiz kilo vermek isteyenlerin dikkatine: Müshil etkisi yapıyor!

Ancak gün içinde en fazla bir su bardağı ya da bir çay bardağı kadar tüketilmeli. Aşırısı vücuda zarar verebilir.

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