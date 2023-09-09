Kendisi kadar suyu da çok yararlı! Denemeyen pişman...

Enginar oldukça sağlıklı olan sebzelerden bir tanesidir. Bu sebzenin çeşitli yemekleri de yapılmaktadır ve tüm yemeklerinin kendine özgü bir lezzeti vardır.

ENGİNAR SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Enginar suyu içerisinde oldukça fazla C vitamini bulunmaktadır. Bu da bağışıklığın yükselmesine yardımcı olmaktadır. Enginar suyu ayrıca mineral bakımından da oldukça zengindir. Mineraller kan şekerinin düzenlenmesi açısından oldukça etkilidir. Enginar suyu düzenli bir şekilde tüketildiğinde vücudun şeker dengesini kontrol altına almaktadır. Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Bunun yanında metabolizmanın da hızlanmasını sağlamaktadır.