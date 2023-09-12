Birçok hastalığa iyi gelir

İsot, günümüzde Şanlıurfa ilimiz ile bağdaşmıştır ve genellikle yazın en sıcak aylarında yetiştirilmektedir. Ancak ülkemizde genel olarak acı sevilen bir baharattır ve yemeklerle birlikte sıklıkla tüketilir. Lahmacun, çorba çeşitleri, çiğ köfte veya renk vermesi için sulu yemekler en yaygın kullanım çeşitleridir. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa iyileştirici etkileri olduğu bilinen isot, alkaloit maddeler içermektedir. Demir, magnezyum, potasyum, fosfor, manganez gibi birçok mineral içeren isot aynı zamanda vitaminler açısından da zengindir. C, K ve A vitaminlerini içermektedir.