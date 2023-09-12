Dulavrat otunun faydaları nelerdir? Dulavrat otu nasıl tüketilir?

CİLDİ İYİLEŞTİRİR



Dulavrat otu iltihaplı sivilcelere ve egzamadan sedef hastalığına bir çok hastalığa iyi gelir.

DİYABETE KARŞI KORUR

Dulavrat otu inülin ve prebiyotik lif içerir. inülin sindirimini iyileştirir ve doğal kan şekeri seviyesini düşürür.- İnsülin maddesi kandaki şeker oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir ottur. - Arktiken içeren dulavrat otu araştırmalara konu oldu. Bu araştırmalar sonucunda içerdiği bu maddenin kanserli hücrelerin oluşmasını ve çoğalmasını önler.