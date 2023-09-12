Kronik ağrılar depresyonu tetikliyor

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, ruhsal sıkıntılar yaşayan kişilerde birtakım bedensel sıkıntıların da ortaya çıkabileceğini belirterek, "Ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu düşünürsek, ruh sağlığımızı etkileyen her şey beden sağlığımızı da etkileyecektir. Aynı şekilde kendimizi ruhsal olarak iyi hissetmiyorsak buna bedensel problemlerde etki edecektir" dedi. CİLT reaksiyonları, kronik ağrılar ve nefes almada güçlük gibi kötü ruh sağlığının zamanla bağışıklığı da azaltan bir durum olduğunu söyleyen Seçkin "Vücudun fonksiyonlarını azaltıp fiziksel rahatsızlıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Herhangi bir fiziksel rahatsızlık olduğundan daha ağırlaştırabiliyor. Anksiyete, depresyon, uykusuzluk, sindirim sıkıntıları, sırt ve kas ağrıları gibi sorunlara da yol açıyor" diye konuştu.