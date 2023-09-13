Mısır püskülü çayının faydaları nelerdir?

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL YAPILIR?



Hazır olarak satın alınabildiği gibi evlerde de yapılabilen mısır püskülü çayı, günümüzde sıkça tüketilen içeceklerden birisidir. Kolaylıkla uygulanabilen mısır püskülü çayı tarifi birkaç temel malzemeyi kapsar. Aktarlardan veya marketlerden mısır püskülü satın alan kişiler kaynamış su ile bu şifalı çayı hazırlayabilir. Bu bağlamda sıkça sorgulanan "Mısır püskülü çayı nasıl demlenir?" sorusu da şu şekilde cevaplanabilir:

İlk olarak bir bardak kaynamış suya, 1 yemek kaşığı kadar mısır püskülü ekleyin.



Kaynamış suya eklenen mısır püskülü, 10-15 dakika boyunca demleyin.



Süzülerek bir fincana konulan mısır püskülü çayı, çubuk tarçın veya bir dilim limon eklenerek içilebilir.



Faydalarından yararlanılabilmesi için bu lezzetli içeceğin, günde 2 fincan tüketilmesi önerilir.