Anjiyografik yöntemle kalp kapak değişimleri daha konforlu

Özel Gazi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Samet Uyar gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde aort kapak değişimlerinin anjiyografik girişimle TAVİ adı verilen bir yöntemle değiştirilebildiğini belirterek, "çok başarılı sonuçların alınabildiği gibi cerrahi için risk taşıyan uygun hastalarda da yüz güldüren sonuçlar vermektedir" dedi. Aort kapağı normal sağlıklı bir kişide 2-4 santimetre kare şeklinde olduğunu kaydeden Dr. Uyar, "Genellikle yaş ile birlikte atar damarlarda ki sertleşme benzeri durum, aort kapağını da tutup; bazı hastalarda aort kapağın kireçlenmesine neden olmaktadır. Hasta bu durumu nefes darlığı, çabuk yorulma, ilerleyen safhalarda göğüs ağrısı ve bayılma olarak tarifler. Yakın takip gerekir. Aort kapağının daralması, kalp ultrasonu (ekokardiyografi) ile teşhis edilir" diye konuştu.

ANJİYOGRAFİK YÖNTEM

Fonksiyonları bozulmuş aort kapağının anjiyografik yöntemlerle değiştirilme işlemlerini başarıyla yapabildiklerine dikkat çeken Dr. Uyar, "İşlem ameliyatsız, genellikle dikişsiz bir şekilde anjiyografi salonunda, hastanın sadece sedasyon dediğimiz hafif uyku hali verilerek bilinci açıkken yapılır. Büyükçe bir stentin ortasına yerleştirilmiş biyolojik kapak, kapatılmış poziyonda, katater dediğimiz plastik ince boru benzeri malzeme ile hastanın kasık damarından kalbe doğru ilerletilir. Uygun pozisyonda hastanın kireçli ve bozulmuş kendi kalp kapağının içerisine stentli kapak yerleştirildikten sonra, anjiyografi ile birlikte kapak açılır. Kapak, açılır açılmaz çalışmaya başlar. Kasık girişim yeri ciltten,önceden yerleştirilen kapama cihazları ile kapatılır" ifadelerini kullandı.