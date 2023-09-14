Sonbaharın ayak seslerini duymaya başladığımız bugünlerde mevsim geçişlerine dikkat etmek ve artık yavaş yavaş mevsime uygun giysileri gardıroplardan çıkarmanın zamanı geldiğini işaretlerini hissediyoruz. Peki bu mevsimlerde neye dikkat etmek gerekiyor?

Hava durumu tahminlerini düzenli olarak kontrol edin ve günlük hava koşullarına uygun giysiler seçin. Havanın nasıl olacağını bilmek, giyim seçiminizi kolaylaştırır.

Mevsim geçişlerinde katmanlı giyim en iyi seçenektir. Bu, hava sıcaklığı değiştikçe giysilerinizi çıkarıp veya ekleyerek ayar yapmanızı kolaylaştırır. Özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsimlerde, ince ve kalın giysileri bir arada kullanmayı tercih edin. Örneğin, ince bir kazak üzerine hafif bir ceket giyebilirsiniz. Bu şekilde hem soğukta sıcak kalabilir hem de sıcakta terlemeyi önleyebilirsiniz. Ben modacı değilim, benimkisi sadece bir öneri. Çünkü bu mevsimde gribal enfeksiyonların pik yaptığı aylardır. Sonbaharın başlarında yakalanacağınız gribal bir enfeksiyon sizi kış başlamadan esir alabilir, bu da kış boyunca sizi gribal hastalıklara karşı zayıf düşürebilir. Dolayısıyla bu mevsimde ne kısa ne de kalın giysilerinizi hava şartlarına göre ayarlamanız, aynı zamanda mevsimsel gıdalarınız da bu aylarda olmazsa olmazınız. Aman dikkat.

MÜKEMMEL CİLT VE KÖK HÜCRE

Son yıllarda yaşlanma karşıtı tedavilerde kök hücre kullanımının daha popüler hale gelmeye başladığını özellikle kadınların cilt yenilenmesi konusunda Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.

Dr. Cem Karas bu alanda ileri sistemleri ve son gelişmeleri uygulamalı olarak anlattı.

Dr. Karas yara iyileşmesi ve cilt yenilemesi ile ilgili gelişmeler anti-aging kullanımı ve kök hücre ile cilt gençleştirme yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi. Vücudumuzun en büyük organı olan derinin, bariyer fonksiyonu, immün gözetim, D vitamini sentezi, sıcaklık dengesinin düzenlenmesi gibi işlevlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda kişinin dış dünyayla arasındaki katman olduğundan ve dış görünümde önemli rol oynadığından sosyal ilişkilerin sağlanmasında da önem taşıyan derinin bu kadar önemli bir organ olması nedeniyle deri bütünlüğünün bozulması, yaşlanma belirtilerinin geri döndürülmesi, kaybolan deri eklerinin yeniden oluşturulması gibi pek çok alanda çalışmalar yapıldığını söylüyor.

Bu alanda özellikle kök hücrenin ne olduğunu Op. Dr. Cem Karas`ın anlatımını sizlerle paylaşmak istedim: "Kök hücre çok hücreli organizmaların herhangi bir hücresinde farklılaşabilen, kendini yenileme yeteneğine sahip ve aynı kök hücreden sonsuz sayıda çoğalabilen öncü hücre olarak bulunan farklılaşmamış veya kısmen farklılaşmış hücrelerdir. Kök hücrelerin bu farklılaşma yeteneği, onları dokuların dejenere edilmesi ve onarılmasında büyük bir tedavi edici potansiyel haline getirir. Kök hücreler insan vücudundaki her doku ve organı oluşturan temel hücrelerdir. İnsan vücudunda sinir hücresi, kas hücresi, deri hücresi, yağ hücresi gibi yaklaşık 200 farklı özel hücre türü bulunur. Bu özel hücre türleri kök hücrelerin farklılaşması sonucu oluşur. Kök hücrelerin farklılaşmaları çeşitli şekillerde meydana gelir. Sahip oldukları farklılaşma yeteneklerine göre farklı şekillerde sınıflandırılırlar."

KOLAJEN YAPIMINI ARTIRIR

Dr. Karas "Kök hücre ile yüz gençleştirme yönteminde kişinin kendi kök hücreleri yüzüne enjekte edilerek bu hücrelerin fibroblast oluşumu ve kolajen yapımını artırmaktadır.

Fibroblastlar normalde deride bağ dokusunda bulunan ve cildin gençlik ve elastikiyetini sağlayan kolajenin yapımını sağlayan hücrelerdir. Bağ dokumuz temsili bir duvar olsaydı kolajende tuğlalarımız olurdu" diye konuştu. Cem hocanın kök hücre ile yüz gençleştirme ve mini liposuction yöntemi ile elde edilen ediposit ( yağ ) kök hücrelerindeki kullanımını, kök hücre uygulamasından sonra dikkat edilmesi gereken noktaları ve Doktor Karas`ın kök hücre tedavisinin nasıl gerçekleştiğine yönelik klinik çalışmalarını bir sonraki yazımda sizlerele paylaşacağım.