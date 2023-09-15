  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de var mı?

Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de var mı?

Tüm dünya eris virüsünü konuşurken, nipah virüsü de gündemde yerini almaya başladı. Peki nipah virüsü nedir? Nipah virüsünün belirtileri nelerdir? Nipah virüsü Türkiye'de görüldü mü? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Hindistan'da Nipah virüsü nedeniyle yetkililer alarma geçti. Peki nipah virüsü nedir, belirtileri neler?

Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

Nipah virüsü, DSÖ'nün öncelikli hastalıkların listesinde yer almaktadır. Nipah virüsü, ilk defa Malezya ve Singapur'da 1998 ve 1999 yılları arasında domuzlarda ciddi solunum yolları hastalığına ve insanlarda ensefalitik hastalıklara yol açan bir salgından sonra zoonotik bir patojen olarak tanımlanan bir RNA virüsü olup Paramyxovidae ailesinin bir parçasıdır.

Nipah virüsü domuz gibi evcil hayvanlarda bir dizi hafif ile şiddetli hastalığa neden olabilir. Nipah virüsü, insanlara hayvanlardan (yarasalar, domuzlar) bulaşabilir ve ayrıca doğrudan insandan insana bulaşabilir.

Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

Nipah virüsü (NiV), yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite (beyin iltihabı) kadar çeşitli hastalıklara neden olur.

Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen Ensefalit ve nöbetler ortaya çıkar.

Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir.

Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

Akut ensefalitten sağ kalanların çoğunda tamamen iyileşme görülür ancak sağ kalanlarda uzun süreli nörolojik durumların ortaya çıktığı bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık% 20'sinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi kalıcı nörolojik sonuçlar devam etmektedir. Sonradan iyileşen az sayıda insanda tekrar kötüleşme görülür veya gecikmiş başlangıçlı ensefalit gelişir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA