Üzüm çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir?

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ NE İŞE YARAR?

Üzüm çekirdeği; antioksidanlarla doludur. Bununla beraber insan vücudunu serbest radikallerden koruyarak bu sayede insan vücudunun korunmasına destek olur. Antioksidanlar ile hasarlı ve zayıf kan damarlarını güçlendirir.

Üzüm çekirdeği; vücudu dıştan etkilenen kötü durumlara karşı da korur. Bununla beraber üzüm çekirdeği, stresin etkilerini de en aza indirir.

Cilt adına da çok yararlı olan üzüm çekirdeği, birçok kozmetik ürünlerinin içerisinde bulunmaktadır. Ciltte yaşlanma ve sarkmanın önüne geçmekte ve bağ dokularını güçlendirmektedir.