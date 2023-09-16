Ağız içi yaralara şifadır

Andız Pekmezi, Toros Dağı eteklerinde, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen ağacın dallarından, meyvesinden ve kozalağından yararlanılarak yapılır. Acımtırak tadı ile kendine özgü olan andız pekmezi, yüksek besin değeri ile bilinir. Doğal ve faydalı olan ürünün insan sağlığı üzerinde pek çok faydası bulunur. Andız ağacından elde edilen bir diğer doğal besin ise andız özüdür. Andız özü de cilt hastalıklarının tedavisinde, ağız içi yaraların giderilmesinde ve saç dökülmelerini önlemede oldukça yararlıdır.