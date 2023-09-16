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Haberler Sağlık Eris varyantı 9 kişide görüldü

Eris varyantı 9 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu belirterek “Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam etmeliyiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Eris varyantı 9 kişide görüldü

Bakan Koca, "Endişe Konusu Sayılmayacak Bir Gelişme" başlığı altında Kovid-19'un Eris varyantı hakkında paylaşım yaptı. Koca, "Hasta etme gücünün düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız" dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş da "Bilimsel adı EG.5.1 olan eris, omicron varyantının mutasyona uğramış, daha bulaşıcı olan alt türü olarak biliniyor. Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, tat ile duyu kaybı ve burun akıntısı, hapşırma, halsizlik ve yorgunluk, kas ve vücut ağrıları, iştah kaybı, ishal gibi bulgular Eris'in belirtileri arasında yer alıyor" dedi.

KOVİD-19 AĞIR SEYREDİYOR

Koronavirüs ile yaşamaya alışmak gerektiğini söyleyen Aktaş, "Artık tam kapanmaya sıcak bakılmıyor. Hastalığın bulaşma yolları hakkında gerekli tedbirler alındı. Kovid- 19'a yakalanan kişi evde kalıp hastalığı ailesine bulaştırmamak için maske takmalı. Yazın gerek grip gerek üst solunum yolları ile ilgili çok fazla hastalık görmüyorduk ama saydığım hastalıklarda da koronavirüste de mevsimsel artış olacağını düşünüyorum. Ağır vaka artık çok rastlanan bir durum değil. Virüs hayatta kalabilmek için öldürücü değil, bulaştırıcı vasfını güçlendirerek evrim geçirdi. 65 yaş üstü ve altta yatan hastalığı olanlarda Kovid-19 ağır seyrediyor. Aşı olanların ve hastalığı atlatanların bağışıklıklarının oluştuğunu aktarabiliriz" diye konuştu.

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