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Haberler Sağlık İçinde önemli mineraller yer alır

İçinde önemli mineraller yer alır

HABER MERKEZİ
İçinde önemli mineraller yer alır
Kaya tuzu doğal yollarla oluşan ve pek çok faydalı mineral içeren bir tuz türüdür. Kaya tuzu genellikle dağlardan çıkarılan ve işlemden geçirilmeden doğal haliyle kullanılan bir tuzdur. Kaya tuzunun içerdiği mineraller arasında magnezyum, potasyum, kalsiyum ve demir gibi önemli mineraller yer alır. Ayrıca kaya tuzu diğer tuz türlerine göre daha az sodyum içerir, bu nedenle tuz alımını sınırlamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Yemeklere eklenen kaya tuzu, tatları zenginleştirir ve lezzetli bir aroma sağlar.
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