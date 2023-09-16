Mücver nasıl yapılır? İşte pratik mücver tarifi...

Evde pratik mücver tarifi sizlerle...
Evde pratik mücver tarifi sizlerle...
MÜCVER MALZEMELERİ
3 adet orta boy kabak
2 adet yumurta (çırpılmış)
1 adet havuç
1 çay bardağı un
½ demet dereotu
1/2 maydanoz
6 dal taze soğan
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Dilerseniz pul biber ekleyebilirsiniz
KIZARTMAK İÇİN:
½ su bardağı sıvı yağ
Mücver Nasıl Yapılır?
YAPILIŞ-1
Öncelikle kabaklarımızı ve diğer sebzeleri bol su ile yıkayalım.
Ardından kabaklarımızı alacalı olarak soyalım.
3 adet kabağımızı rendemizin iri kısmı bir kap içerisine rendeleyelim.
Rendelenen kabakların suyunu güzelce sıkalım.
1 adet havucun kabuklarını soyalım ve rendeleyelim.
6 dal taze soğanı doğrayalım.
Dereotu ve maydanozu da ince ince doğrayalım.
Geniş bir kap içerisine rendelediğimiz kabak ve havucu ayrıca doğradığımız maydanoz, dereotu ve taze soğanı kap içerisine ekleyelim.
Ardından 2 yumurtayı çırpalım ve kap içerisine ilave edelim.
Tuz, karabiber, pul biberi ekleyerek iyice karıştıralım.
1 çay bardağı unu karışımın içerisine ekleyelim ve tekrar karıştıralım.
Tüm malzemelerim macun kıvamını alması gerekir. Macun kıvamına gelene kadar spatula yardımı ile karıştıralım
Geniş bir tavaya yağ dökelim ve mücverlerimizi yemek kaşığı yardımı ile alarak tavaya dökelim.
Her mücver 1 yemek kaşığı olmalı.
Mücverler kızgın yağ içerisinde kızarana kadar iyice kızartalım. Bir tarafı kızaran mücverin diğer tarafını çevirelim ve kızartmaya devam edelim.
Mücveriniz fazla yağ çekti ise fazla yapı kâğıt havlu yardımıyla alalım.
Eğer mücverinizi sabah kahvaltısı için yapacak iseniz içerisine peynir, kaşar peyniri, zeytin dilimleri ekleyebilirsiniz. Akşam yemeğinde servis edecekseniz süzme yoğurt veya çırpılmış yoğurt içerisine 2 diş sarımsak ekleyelim. Mücver yanına servis edelim.
Şimdiden afiyet olsun!