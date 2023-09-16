Mücver nasıl yapılır? İşte pratik mücver tarifi...

Tuz, karabiber, pul biberi ekleyerek iyice karıştıralım.

1 çay bardağı unu karışımın içerisine ekleyelim ve tekrar karıştıralım.

Tüm malzemelerim macun kıvamını alması gerekir. Macun kıvamına gelene kadar spatula yardımı ile karıştıralım

Geniş bir tavaya yağ dökelim ve mücverlerimizi yemek kaşığı yardımı ile alarak tavaya dökelim.

Her mücver 1 yemek kaşığı olmalı.

Mücverler kızgın yağ içerisinde kızarana kadar iyice kızartalım. Bir tarafı kızaran mücverin diğer tarafını çevirelim ve kızartmaya devam edelim.

Mücveriniz fazla yağ çekti ise fazla yapı kâğıt havlu yardımıyla alalım.

Eğer mücverinizi sabah kahvaltısı için yapacak iseniz içerisine peynir, kaşar peyniri, zeytin dilimleri ekleyebilirsiniz. Akşam yemeğinde servis edecekseniz süzme yoğurt veya çırpılmış yoğurt içerisine 2 diş sarımsak ekleyelim. Mücver yanına servis edelim.



Şimdiden afiyet olsun!