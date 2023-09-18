Kışlık konserve hazırlarken bunlara dikkat! Yoksa zehirlenirsiniz

"KONSERVECİLİKTE KAVANOZ KAPAKLARI BİR SEFERE MAHSUS KULLANILMALIDIR"

Konservecilikte "hermetik kapama" yani sızdırmazlığın çok önemli olduğunu anlatan Şengül, şunları kaydetti:

"Konservelerden gerçekleşen gıda zehirlenmelerine daha çok evde üretilen konserveler neden olabiliyor. Konserve yaparken halkımızın yanlış yaptığı en önemli husus, cam kavanoz kapaklarını tekrar tekrar kullanması. Konservecilikte kavanoz kapakları bir sefere mahsus kullanılmalıdır çünkü evlerde bıçakla ya da kapağı ısıtıp kavanozu ters çevirerek kapaklar açılıyor, o sırada kapak zarar görüp özelliğini kaybediyor. Kapak zarar gördüğünde, tırnak kısmında çatlak varsa, kapak tam oturmazsa ne kadar uygun işlem yaparsanız yapın içeriye hava ve mikroorganizmaların girişiyle konserve bozulacaktır."