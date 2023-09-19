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Ardıç meyvesinin faydaları

HABER MERKEZİ
Ardıç meyvesinin faydaları
Genelde kısa ve orta boylu bir ağaç olan ardıç; mide rahatsızlıklarına, böbrek ve mesane taşına iyi gelmesiyle bilinir. İlaç yapmak için ardıç ağacının meyvesi kullanılırken, yine aynı meyvenin yağı çıkarılarak da birçok farklı alanda kullanılır. Şişkinlik, mide ekşimesi, bağırsak rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ardıç meyvesi bağırsak kurtlarını gidermek için de kullanılır. Böcek ısırıkları, diyabet ve hatta kanser tedavisinde dahi ardıç ağacının meyvesi kullanılmaya başlanmıştır. Birçok bitki gibi ardıç da meyvesinden yağı çıkarılarak direkt kullanılır. Eklem ağrılarına iyi gelmesi için ağrılı bölgeye doğrudan sürüldüğünde etkili sonuçlar alınabilir.
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