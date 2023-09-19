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Haberler Sağlık Buğday yağı saç derisine iyi gelir

Buğday yağı saç derisine iyi gelir

HABER MERKEZİ
Buğday yağı saç derisine iyi gelir
Buğday yağının genel olarak yumuşatıcı etkisi bilinir. Saçlara uygulandığında saçları ve saç derisini, cilde sürüldüğünde cildi, nasıra sürüldüğünde nasırı yumuşatıcı etkiye sahiptir. Bunun yanında buğday yağının zararlı olduğu da söylenmektedir. Cilt bakımı yaparken buğday yağının nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Buğday yağı, buğday özünden elde edilen bir yağdır. Başta ekmek olmak üzere birçok unlu ürünün ham maddesi olarak kullanılır. Vücuda, saç derisine, saça, cilde, beyine, cinsel güce, nasıra, kırışıklıklara, cilt kuruluğuna iyi geldiği bilinmektedir.
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