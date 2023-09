C vitamini gelişime katkı sağlar

Günlük alınması önerilen C vitamini miktarı 100 gr'dır. Bu miktarın sağlıklı bir beslenme rejimiyle alınması en iyi yöntemdir. Her gün yiyeceğiniz 2-3 meyve ya da 3-5 sebze yeterince C vitamini almanız için kafidir. C vitamini suda çözünen bir vitamin türüdür. Aynı zamanda vücut tarafından üretilemez. Bu nedenle C vitamini içeren besinler düzenli olarak tüketilmelidir. Çünkü C vitamini, vücudun pek çok farklı bölgesinin işlevselliğine ve gelişimine katkıda bulunur. Beynin, kalbin, sinirlerin, kasların çalışmasına;yardımcı olur.