Dikkat! Kış çayını fazla tüketmeyiniz...

Birçok bitki yapraklarının ve zencefil, tarçın gibi size yarar sağlayan bitkilerin bir arada bulunduğu kış çayı grip, nezle, burun akıntısı ve boğaz tahrişine bağlı olarak meydana gelen ağrılara etki etmektedir. Kış çayını bir tutam yaprağı üst demliğe ya da cezveye atarak içeceğiniz miktarda kaynamış su ekledikten 10 dakika sonra sıcacık tüketebilirsiniz. Kış çayını hasta olmadan önce mutlaka temin etmeli ve hemen tüketmeye başlamalısınız. Vücut direncimizin azaldığı ve ateş, öksürük kusma gibi etkilere sebep olan grip için önceden önlem almak gerekmektedir. Her sabah kahvaltımızla ya da öncesinde bir bardak kış çayı yaparak boğazınızın yumuşamasına yardımcı olabilirsiniz. Kış çayı aynı zamanda bronşların açılmasına da yardımcı olur. Kış çayı tüketimini çok aşırıya kaçırmamak gerekmektedir. Çünkü bitki çaylarını çok fazla tüketmek böbreklerde hasara neden olabilmektedir. Bu nedenle küçük çocuklarda aşırıya kaçmadan günde 1-2 fincan tüketilmesi önerilmektedir.