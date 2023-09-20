Kök hücre bağışıyla iyiliğe davet

16 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü sonrası önemli açıklamalar yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nden Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Gediz, 84 milyonluk nüfusa sahip Türkiye'de yaklaşık 1 milyon gönüllü donörün olduğunu belirterek "Şu an sizin kök hücrenizle hayata tutunabilme ihtimali olan bir hasta sizi bekliyor olabilir. Herkesi bu tarifsiz iyiliğe davet ediyorum. Donör adayı olabilecek tüm bireylere bir hastanın hayata tutunma umudu olabileceklerini hatırlatmak isterim" dedi.

3 TÜP KAN İLE TETKİK YAPILIYOR

18-50 yaş aralığındaki kan bağışı yapabilen sağlıklı kişilerin, kök hücre bağışçısı da olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Gediz, "Bu tamamen gönüllülük esasına dayanır. Gönüllülerin Kızılay Kan Merkezlerine vereceği 3 tüp kan ile bağışçı olmaya engel bir durumları olup olmadığı tetkik edilir, engel bir durum yoksa sağlıklı bireylerden alınan bu örneklerde doku tipi tayini yapılır. Sonuçlar TÜRKÖK Doku Tiplendirme Laboratuvarı'na ve Kemik İliği Bankası'na aktarılır" dedi.

'DONÖRÜN VAZGEÇMESİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR'

İşlemlerden sonra Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı Bilgilendirme ve Onay Formu'nu doldurup imzalayarak resmi olarak bağışçı olan gönüllülerin, işlem aşamasında kök hücre vermekten vazgeçebildiğini anlatan Prof. Dr. Gediz, "Bu, tedavi için bekleyen hastalarda büyük bir hayal kırıklığına ve bazen telafisi mümkün olmayan durumlara yol açmaktadır. Bağışçı olacak kişilerin, bu konuda daha duyarlı davranması gerekir" diye konuştu.