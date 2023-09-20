Semizotunun faydaları saymakla bitmiyor

Bilimsel adı Portulaca oleracea olan semizotu besin değeri bakımından oldukça değerli. 100 gr porsiyonunda 20 kalori bulunan semizotu diyetlerde de sıklıkla kullanılır.

BAĞIŞIKLIĞA DESTEK

İçerisinde sodyum, potasyum, n3 yağ asitleri, aminoasit ascorbik asit, kalsiyum, demir, B vitamini, D vitamini, B6 vitamini, kobalamin ve magnezyum bulunur. Anlayacağınız tam bir vitamin mineral deposudur. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, semizotunun faydalarını şöyle anlattı:

Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı tam bir kalkan duvarı oluşturur.

Gözü sağlığını korur. İçeriğinde bulunan retinolün etkisiyle semizotu, göz hücrelerini güçlendirerek göze iyi gelir.

Kalp sağlığına iyi gelir. Yoğun Antioksidan içeriği sebebiyle damar içinde bulunan yağları düşürür ve yüksek kolesterole iyi gelir.

Bağırsakları çalıştırır. Yoğun lifli ve yağlı yapısı bağırsakların daha çok çalışmasını sağlar bu da kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır.

İçerdiği B grubu vitaminden dolayı semizotu, birçok mide rahatsızlığına iyi gelir ve mdeyi rahatlatır.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Semizotu vücut ve beyin gelişimine katkıda bulunur. İçerdiği n-3 yağ asitlerinden dolayı beyin için elzemdir, hafızayı güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Demir, kalsiyum, magnezyum gibi kemik için önemli mineraller içerdiğinden kemik sağlığını da destekler.