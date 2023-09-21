Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Hipertansiyon nasıl anlaşılır?

HİPERTANSİYON NEDEN OLUR?

Yüksek tansiyonun birkaç temel nedeni vardır ve bunların arasında:

YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ

Sağlıksız yaşam tarzı, hipertansiyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Düzensiz beslenme, yüksek tuz tüketimi, fiziksel aktivitenin yetersiz olması ve obezite, tansiyonun yükselmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

GENETİK ETKENLER

Ailede hipertansiyon öyküsü, kişinin yüksek tansiyon geliştirme olasılığını artırır. Genetik yatkınlık, tansiyon düzeylerini etkileyen faktörler arasında yer alır.

OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Fazla kilolu olmak veya obezite, kalp ve damar sisteminin daha fazla zorlanmasına neden olabilir. Ayrıca düzenli egzersiz yapmamak da yüksek tansiyon riskini artırabilir.

TUZ TÜKETİMİ

Fazla tuz tüketimi, vücutta sıvı tutulmasına ve dolayısıyla tansiyonun yükselmesine sebep olabilir. Tuz tüketimini azaltmak, yüksek tansiyon riskini azaltmada önemli bir adımdır.

STRES VE DUYGUSAL FAKTÖRLER

Yoğun stres altında olmak veya sürekli duygusal olarak zorlanmak, tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Stresle başa çıkma yöntemleri öğrenmek ve stresi azaltmak, hipertansiyonu önlemede yardımcı olabilir.