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Haberler Sağlık Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Hipertansiyon nasıl anlaşılır?

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Hipertansiyon nasıl anlaşılır?

Yüksek tansiyon yani hipertansiyon, günümüzde birçok insanı etkileyen sağlık sorunu haline geldi. Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon neden olur? Hipertansiyon belirtileri nelerdir? Hipertansiyonun tedavisi nedir? İşte yüksek tansiyon yani hipertansiyona ilişkin merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Hipertansiyon, kan damarlarının yüksek basınç altında kalması durumudur. Kalp, vücuda kan pompalarken, bu kan damarlarının iç yüzeyine baskı yapar. Eğer bu basınç normalden yüksekse, hipertansiyon teşhisi konulabilir. Yüksek tansiyon, ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğinden düzenli kontrol ve tedavi gerektiren bir durumdur.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Belirtiler nasıl anlaşılır?

HİPERTANSİYON NEDEN OLUR?

Yüksek tansiyonun birkaç temel nedeni vardır ve bunların arasında:

YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ

Sağlıksız yaşam tarzı, hipertansiyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Düzensiz beslenme, yüksek tuz tüketimi, fiziksel aktivitenin yetersiz olması ve obezite, tansiyonun yükselmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

GENETİK ETKENLER

Ailede hipertansiyon öyküsü, kişinin yüksek tansiyon geliştirme olasılığını artırır. Genetik yatkınlık, tansiyon düzeylerini etkileyen faktörler arasında yer alır.

OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Fazla kilolu olmak veya obezite, kalp ve damar sisteminin daha fazla zorlanmasına neden olabilir. Ayrıca düzenli egzersiz yapmamak da yüksek tansiyon riskini artırabilir.

TUZ TÜKETİMİ

Fazla tuz tüketimi, vücutta sıvı tutulmasına ve dolayısıyla tansiyonun yükselmesine sebep olabilir. Tuz tüketimini azaltmak, yüksek tansiyon riskini azaltmada önemli bir adımdır.

STRES VE DUYGUSAL FAKTÖRLER

Yoğun stres altında olmak veya sürekli duygusal olarak zorlanmak, tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Stresle başa çıkma yöntemleri öğrenmek ve stresi azaltmak, hipertansiyonu önlemede yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Belirtiler nasıl anlaşılır?

HİPERTANSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyonun bazı belirtileri şunlardır:

BAŞ AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ

Sık sık baş ağrılarına veya baş dönmesine maruz kalıyorsanız, tansiyonunuzun yüksek olabileceğini düşünmek önemlidir.

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs bölgesinde baskı hissi veya ağrı yaşanması, tansiyonun yüksek olduğunun işareti olabilir.

NEFES DARLIĞI

Nefes almakta güçlük çekiyorsanız veya normalden daha hızlı soluyorsanız, yüksek tansiyonunuz olabilir.

BULANIK GÖRME

Ani olarak bulanık görme yaşamak, tansiyonun geçici olarak yükselmesine bağlı olabilir.

İDRAR SIKIŞIKLIĞI

Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissetmek ve az miktarda idrar çıkartmak, yüksek tansiyonun belirtilerinden biri olabilir.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Belirtiler nasıl anlaşılır?

HİPERTANSİYON HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİLER?

Hipertansiyon hastaları eğer ilaç kullanıyorlarsa bu ilaçları düzenli kullanmaya son derece dikkat etmeliler. İlaç dozunu atlamamaya çalışmalılar, eğer günde 2 diyorsa günde 2 kez almalılar. İki tane ilaçları varsa ikisini birden almalılar. Farklı günlere bırakmamalılar. Dolayısıyla disiplinli ilaç kullanımı çok önemlidir.

Yüksek tansiyon hastaları, yaşama tarzı değişikliklerine de riayet etmeleri çok önemlidir. Eğer kilolularsa mutlaka kilo vermelidirler. Çok sodyum tüketiyorlarsa sofra tuzu veya çok sodyum içerden gıdaları çok tüketiliyorsa mutlak suretle azaltılması gerekir.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Belirtiler nasıl anlaşılır?

Tansiyonların takip edilmesi çok önemlidir. Her şeyi çok iyi yapıyor olabilirsiniz ancak buna rağmen tansiyon yüksek seyrediyor olabilir. O zaman ilaç artırımına gitmek gerekebilir. Dolayısıyla hipertansiyon hastalarının bir tansiyon aleti edinmesi gerekir. Bilekten ziyade koldan ölçen bir alet olabilir. Genellikle ilaçlarını almadan önce hastaların tansiyonunu ölçmesi tavsiye edilir. O dakikada dahi hastanın tansiyonu 50 ise hastanın tansiyonu iyi kontrol altında demektir.

Hipertansiyon hastaları tansiyonlarını dengelemek için kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi minerallerden zengin yiyecekleri almalılar. Özellikle potasyumdan zengin muz gibi ya da koyu yeşillerden tüketilirse yine tansiyon daha düzenli olacaktır.

Yüksek tansiyon hastaları, süt ve yoğurt gibi kalsiyumdan zengin yiyecekleri de tansiyon dengelemek için çok rahatlık ile bolca tüketebilirler.

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