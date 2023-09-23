Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

ŞEKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Diyabet hastalığı çok sinsi bir hastalık olmakla birlikte ancak vücuda yerleştikten sonra belirti vermeye başlar. Bu belirtiler şunlardır:

İdrar Sıklığı: İnsülin yeterli ölçüde salgılanmadığında ya da kan hücreleri insüline karşı direnç gösterdiğinde, kandaki şeker hücrelerde kullanılamaz.



Aşırı susama: İnsülin hormonları çalışmadığında, kan şekerinin atılması için yapılan aktiviteler su ihtiyacı doğurur. Vücudun sürekli olarak kendini yenilemesi gerekir ve bu ciddi bir sıvı kaybı yaratır.

Ani Kilo Kaybı: Diyabet, aşırı kilolara bağlı olarak gelişebilen bir hastalıktır. Sürekli idrar çıkarıldığında bununla oranlı olarak kilo kaybı gerçekleşebilir



Yoğun Açlık Hissi: Kas yıkımı, idrar sıklığı ve keton cisimciklerinin salınımı açlık hissine yol açar. Ani kilo ve enerji kayıplarından sonra vücut bunu telafi etmek isteyecektir.