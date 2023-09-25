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Haberler Sağlık Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Günümüzde karşılaşılan en sık genetik hastalıklardan biri olan çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? Çölyak hastalığının bir tedavisi var mıdır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Gıda alerjisi olarak da bilinen çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? İşte çölyak hakkında merak edilenler...

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus [tüysü oluşumlar] denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir alerjik sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan guluten isimli bir protein neden olmaktadır.

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Çölyak hastalığı yaşam boyu süren gıda alerjisidir. Günümüzde insanoğlunun en sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul edilmektedir. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf tahılları ve bunlardan üretilen besinlerde bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir.

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

ÇÖLYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Karın bölgesinde öne doğru şişkinlik,
Yaşa göre kilo azlığı,
Kas zayıflığı,
Kansızlık,
Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması,
İshal,
Kusma,
Bezginlik,
Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları,
Büyüme geriliği,
Ağız içinde oluşan aftlar,
İştahsızlık, gaz şikayetleri,
Eklem ve kemik ağrıları,
Sinirlilik,
Ciltte kaşıntılı döküntüler

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

ÇÖLYAK HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKEN BESİNLER

Buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her türlü ürün. (un, bulgur, bulgur pilavı, irmik, makarna, şehriye, kuskus, ekmek, kek, pasta, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, gofret, simit, kraker, dondurma külahı, unlu tatlılar, gluten içeren hazır salça, ketçap, un ilave edilen çorbalar, soslar, tarhana, yarma gibi),



Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Galeta ununa veya una batırılarak kızartılmış tavuk balık gibi et ürünleri.

Malt kullanılan alkollü içecekler,

Guten içeren hazır çorbalar, köfte, pane harçları gibi hazır çeşniler,

Sirke, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma gibi gıdaların bazılarında gluten bulunabilmektedir.

Tuzlu, soslu kuruyemişler, glutenle yapıştırıldığı için yasaktır.

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