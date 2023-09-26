Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Bel fıtığının tedavi edilmesinde egzersiz ve fizik tedavi çok önemlidir. Kişinin düzenli olarak doktor tarafından tavsiye edilen egzersizleri yapması ile bel fıtığı ağrıları önemli ölçüde azaltılabilir. Bunun yanında ilaç takviyesi ile de fıtığın yok edilmesi mümkündür. Bel fıtığı olan kişinin ağır spor hareketleri ve ağır kaldırma gibi hareketlerden uzak durması gerekir. Son çare olarak doktor tarafından ameliyat kararı verilebilir. Ameliyatın riskli olması sebebiyle öncelikle fizik tedavi ve ilaç tedavisine başvurulur.