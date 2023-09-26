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Haberler Sağlık Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Toplumumuzda çok kişinin muzdarip olduğu bir hastalık olan bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel fıtığı nasıl anlaşılır? Bel fıtığının tedavisi var mıdır? Varsa nedir? İşte bel fıtığına ilişkin bilinmeyenler...

HABER MERKEZİ

Kişinin gündelik yaşam kalitesini düşüren bel fıtığı günlük işleri yapamaz hale getirmekte. Peki bel fıtığı nedir? Nasıl anlaşılır? Tedavisi var mıdır?

Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ

Bel fıtığı, omuriliğin içinden geçen sinirlerden bir ya da birkaçının disklerin arasına sıkışmasıdır. Bu sinirler omurilik içinde bulunan kanalda serbest şekilde kalmalıdır. Söz konusu sinirlerin, ağır kaldırma, ters hareketler ya da kaza gibi etkenler nedeniyle diskler arasında sıkıştığı görülür. Bu da kişinin yaşam konforunu önemli ölçüde etkiler.

Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Bel fıtığı hastaları zaman zaman ya da sürekli ağrı hissederler. Bu ağrılar bel bölgesinde olabileceği gibi bacak bölgesinde de olabilir. Bacağın arka kısmında kasılma, ayağa kalktığınızda bacak ve bel bölgesinde ağrı hissetme gibi durumlar bel fıtığının habercisidir.

Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

BEL FITIĞI BAŞLANGICI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel fıtığı genellikle otururken ayağa kalktığınızda kendini hissettirir. Ayağa kalkan kişi bel ve bacak bölgesinin arkasında bir ağrı hissediyorsa bel fıtığı hastası olabilir. Hastalığın teşhisi için fizik tedavi uzmanlarından destek almanız gerekir. Yapılacak muayene ve MR çekimleri ile bel fıtığının kaçıncı diskte olduğu tespit edilir.

Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Bel fıtığının tedavi edilmesinde egzersiz ve fizik tedavi çok önemlidir. Kişinin düzenli olarak doktor tarafından tavsiye edilen egzersizleri yapması ile bel fıtığı ağrıları önemli ölçüde azaltılabilir. Bunun yanında ilaç takviyesi ile de fıtığın yok edilmesi mümkündür. Bel fıtığı olan kişinin ağır spor hareketleri ve ağır kaldırma gibi hareketlerden uzak durması gerekir. Son çare olarak doktor tarafından ameliyat kararı verilebilir. Ameliyatın riskli olması sebebiyle öncelikle fizik tedavi ve ilaç tedavisine başvurulur.

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