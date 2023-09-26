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Haberler Sağlık Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

Çok değişik bir lezzete sahip olan bir reçel çeşidi olan ceviz reçeli nasıl yapılır? Enerji deposu olan ceviz reçelinin faydaları nelerdir? Ceviz reçeli yemenin faydaları nelerdir? İşte ceviz reçeline dair bilinmeyenler...

HABER MERKEZİ

Ceviz reçeli; çok sevilen reçeller arasında yer almakta. Peki bu reçel nasıl yapılır? Ceviz reçelini yemenin faydaları nelerdir?

Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

MALZEMELER

1 kilo yeşil ceviz
1 kilo şeker
yarım limon suyu
200 gram sönmemiş kireç
5-6 litre su

Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

NASIL YAPILIR?

Yeşil cevizlerin kabukları incecik soyulur, her gün suları değiştirilerek 25 gün suda bekletilir. 5 litre suya 200 gr sönmemiş kireç eklenir. İyice karıştırılır. Kirecin dibe çökmesi beklenir (bir gece) üstte kalan duru su, su bulandırılmadan dikkatlice alınır ve 26. gün cevizler bu suda 1 gece bekletilir. Sabah cevizler bol suyla yıkanır suları değiştirilerek 2-3 kez 15 dakika kaynatılır. Cevizler ve şeker bir bardak su ilavesiyle kaynatılır ocaktan almaya yakın limon suyu eklenir. Soğuyan reçel kavanozlara alınır.

Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

CEVİZ REÇELİ YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz reçelinin faydaları;

Ceviz reçeli, organların korunmasını sağlar.

Çocukların kemik gelişimine yararlıdır.

Metabolizmayı hızlandırır.

C vitamini deposudur.

Cinsel isteksizlik gibi cinsel problemlerin giderilmesine destek olur.

Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

Ceviz reçeli; sindirim sistemini hızlandırır.

Kinon, Karotin, PP, B1, B2 vitaminler bakımından zengindir.

Ceviz, bakteri giderici özelliğiyle bilinir. Bununla beraber ceviz reçeli, vücuttaki bakterilerin giderilmesine yardımcı olur.

Ceviz reçeli, kolesterolü dengeler.

Ceviz reçeli, kurt döker.

Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

CEVİZ REÇELİ NEYE İYİ GELİR?

Ceviz reçeli, insan sağlığı açısından çok fazla faydaya sahiptir. Bununla beraber ceviz reçeli; hücrelerin yenilenmesine destek olur. Cinsel isteği arttırır. Yaşlanmanın gecikmesini sağlar. Kabızlığı giderir. Astım ve bronşit açısından olumlu faydalara sahiptir.

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