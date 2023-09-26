Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçelinin faydaları nelerdir?

NASIL YAPILIR?

Yeşil cevizlerin kabukları incecik soyulur, her gün suları değiştirilerek 25 gün suda bekletilir. 5 litre suya 200 gr sönmemiş kireç eklenir. İyice karıştırılır. Kirecin dibe çökmesi beklenir (bir gece) üstte kalan duru su, su bulandırılmadan dikkatlice alınır ve 26. gün cevizler bu suda 1 gece bekletilir. Sabah cevizler bol suyla yıkanır suları değiştirilerek 2-3 kez 15 dakika kaynatılır. Cevizler ve şeker bir bardak su ilavesiyle kaynatılır ocaktan almaya yakın limon suyu eklenir. Soğuyan reçel kavanozlara alınır.