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Haberler Sağlık Karnabahar kanser türlerine kalkan oluyor

Karnabahar kanser türlerine kalkan oluyor

HABER MERKEZİ
Karnabahar kanser türlerine kalkan oluyor
Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengin olan karnabahar, C vitamini, manganez ve vücuda besin sağlamaya yardımcı olan diğer güçlü antioksidanları içerir. Aynı zamanda indol ve glukosinat adı verilen fitokimyasalları; yani glukobrasisin, glukorafanin ve glukonasturtini içerir. Bu bileşenler, kanser bloke edici enzimleri uyarır ve vücut hücrelerini oksidatif strese ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur. Karnabaharı kızartma olarak tüketmektense haşlayarak ya da fırında pişirerek tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.
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