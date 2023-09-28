Meme kanseri kadınlar Onkoplastik cerrahisiyle hastalıktan kurtuluyor

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. A. Serhat Gür, meme kanseri cerrahisi ile uygun hastalarda aynı anda yapılan Onkoplastik meme cerrahisi ile kadınların memelerini kaybetmeden kanserden kurtulmalarının mümkün oldugunu söyledi.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER

MEME kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. A. Serhat Gür, "Her yaşta, her kadında görülebilen meme kanserinin tedavisinde cerrahi tedaviler önemli yere sahiptir. Önceleri meme kanseri saptanan hastalarda memenin tamamının alındığı ve koltuk altının tamamının temizlendiği ameliyatlar uygulanırken son 20 yılda artık meme koruyucu koltuk altından örnekleme yapılan ameliyat yöntemleri uygulanmaktadır. Ancak bazı hastalarda hastalığın özelliğine ve yerleşim yerlerine göre memenin tamamının alındığı ameliyatlar da halen

uygulanmaktadır" dedi

"MEME KAYBI DUYGUSU"

"SON yıllarda memenin tamamının alındığı ya da memenin büyük bir kısmının alındığı hastalarda onkoplastik cerrahi yöntemler uygulanmaktadır" diyen Prof. Dr. A. Serhat Gür, "Bu yöntemde memenin tamamının alındığı hastalarda eş zamanlı protez koyulmaktadır. Böylece hastalarda meme kaybı duygusu oluşmamaktadır" şeklinde konuştu.