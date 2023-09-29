Beyin tümörü tedavisinde geç kalınmamalıdır

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Haluk Özer, "Bazen hiçbir bulgu vermeyen tümörler olmakla birlikte geçmeyen baş ağrısı, devam eden bulantı, sık ve sebepsiz kusma tümör olasılığını akla getirmelidir. En ufak şüphede beyin MR'ı çekimi gerekir. Her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörlerinde de erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

CERRAHİYE ŞANS VERİLMELİ

Op. Dr. Haluk Özer beyin tümörlerinin direk beyin dokusundan, beyinden çıkan sinirlerden, beyini çevreleyen zarlardan, kafatası kemiğinden veya diğer organlardaki oluşan tümörlerin beyine metastaz yapmasından yani beyine sıçramasından kaynaklanabileceğini söyledi.

"Bazen hiçbir bulgu vermeyen tümörler olmakla birlikte geçmeyen baş ağrısı, devam eden bulantı, sık ve sebepsiz kusma tümör olasılığını akla getirmelidir" diyen Op. Dr. Haluk Özer, "Sara nöbeti bir tarafın tutmamaya başlaması, dengesizlik, görme kayıpları, işitmede azalma, hormon bozuklukları, göğüslerden süt gelmesi, ellerde ve ayaklarda büyüme, hafıza bozuklukları ileri bulgulardır, en ufak şüphede beyin MR'ı çekimi gerekir. Diğer yardımcı tanı araçları beyin tomografisi, beyin anjiyosu, EEG çekimleri olabilir. Hem iyi huylu tümörlerde hem de kötü huylu tümörlerde erken tespit çok önemlidir. Geç kalınması ileri sakatlık hatta ölüm ile sonuçlanabilir. İyi huylu tümörlerin çok küçük boyutlarda yakalanması halinde takip genelde yeterlidir. Kötü huylu tümörlerde ise erken biyopsi kemoterapi ve radyoterapi için gereklidir.

Op. Dr. Haluk Özer, "Her iki tümör grubunda da cerrahi girişimler genelde asıl tedavidir. İyi huylu tümörlerde cerrahi girişimler kesin tedavi sağlayabilirken, kötü huylu tümörlerde oldukça yüz güldürücü sonuçlar mevcuttur" diye konuştu.