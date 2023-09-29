İşitme cihazlarında yapay zeka ve ileri teknoloji Duymer’de

25 yıldır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 100'den fazla şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu seçkin markalarla hastalarına hizmet veriyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, işitme cihazlarında ileri teknoloji ve yapay zekanın kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını belirterek yapay zeka teknolojisinin işitme cihazlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu ve kullanıcılar için zahmetsiz bir işitme deneyimi imkanı sunduğunu söyledi.

CİHAZLARDA YENİ DÖNEM

"İşitme cihazlarının en temel işlevi; konuşma anlaşılırlığını optimize ederek, işitme cihazı kullanıcılarının zorlu dinleme durumlarında rahat bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmaktır" diyen Av. Salih Baz, "İşitme cihazlarında geliştirilen yapay zeka teknolojisi yalnızca işitme yeteneklerinde devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcıların yaşam tarzlarını iyileştirmek için benzersiz bir fırsat sağladı. Akustik ve biyometrik sensörleri sinyal işleme ile birleştirerek, günümüzde işitme cihazları fiziksel aktiviteyi ve sosyal etkileşimi izleyebilir, dil çevirisi yapabilir, düşmeleri otomatik olarak algılayabilir ve farklı dinleme ortamlarında konuşma anlaşılırlığını iyileştirmenin yanı sıra akıllı bir asistan olarak hizmet edebilir hale geldi" diye konuştu.

ISO 9001 KALİTE BELGESİ

Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin ISO 9001 kalite belgesine sahip olduğunu kaydeden Av. Salih Baz "Dünya markalarını Türkiye'ye getirmek yetmiyor. Aynı zamanda Türkiye geneli 100 şubemizde çalışan tüm personeli tam eğitimden geçiriyoruz. Çalışanlarımızın tamamı hastalarımıza kaliteli hizmet vermek için belli eğitimlerden geçtikten sonra ancak hasta kabullerine başlayabiliyorlar. Bu eğitimlerimizin ve sahip olduğumuz hizmet kalite standartlarımızdan ötürü 2019 yılında Alman Mühendislerin yaptığı testleri geçerek dünya çapında geçerli olan ISO 9001 kalite belgemizi aldık. Bu belge sayesinde hastalarımızın yüksek standartlarda hizmet almış olduğu tescillendi. Tam donanımlı atölyelerimizde teknik personellerimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kişiye özel kulak kalıpları üç boyutlu yazıcılarda hazırlanıyor. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez Duymer olarak biz kullanmaya başladık ve hastalarımızın hizmetine hiçbir ücret almadan sunuyoruz. Kişiye özel işitme cihazı ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden hizmet ediyoruz. Dünya markalarını 7'den 70'e her yaştaki hastalarımıza yaşam kalitelerini yükselmek için üstün hizmet ve her bütçeye uygun fiyat seçenekleri ile hastalarımıza sunuyoruz" dedi.

5 YIL GARANTİ

Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin yurtdışı markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelinde 100 şubesi ile hastalarına ulaştırdığını belirten Av. Salih Baz "Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" dedi.

TECRÜBELİ VE UZMAN PERSONEL

TÜM işitme cihazlarının bakımlarının Türkiye genelinde Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Uzman teknik servis kadromuz ve Türkiye genelinde bulunan tam donanımlı 3 işitme cihazları teknik servisimiz ile sizlere dünya standartlarında hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. İşitme cihazlarımızın ömür boyu bakım garantileri, teknik servis hizmeti kapsamında tarafımızdan temin edilmektedir. Ayrıca aynı gün yumuşak işitme cihazı kulak kalıpları ve sert işitme cihazı kulak kalıpları teslim edilebilmektedir" dedi.