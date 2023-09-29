Kaşar peyniri antioksidan bakımından zengindir

HER peynir gibi kaşar peynirinin tüketimi de sağlık açısından büyük önem taşır. Ağız ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur. Diş ve diş etlerinin korunmasında önemlidir. Antioksidan bakımından zengin bir besin olduğundan dolayı vücutta enfeksiyon oluşma riskini en aza indirger. Bağışıklığı güçlendirerek, vücudun direncini arttırır. Gözlerde oluşan çeşitli rahatsızlıkları gidermede etkilidir. Gece görüşünü iyileştirmede de olumlu etkileri bulunur. Mide şişkinliği, gaz gibi problemleri giderir.

TURŞU SUYU GRİBE KARŞI KORUR

TURŞU suyu güçlü bir probiyotik ve antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden bağışıklık sistemini düzenler. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağladığı için kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilebilir.

MAKARNA ENERJİ VERİR

MAKARNA dünya genelinde çok sevilen ve sık tüketilen bir yiyecektir. Besin değeri yüksek bir gıda olan makarna, doğru şekilde pişirildiğinde sağlıklı bir beslenme için gerekli olan karbonhidrat, protein, lif, vitamin ve mineral içeriğini de sağlayabilir. Yüksek miktarda karbonhidrat içeren bir gıda olmasının yanı sıra lif, protein ve vitaminler gibi önemli besin maddeleri de sağlar.