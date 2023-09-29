Op. Dr. Özer Gürbüz’den öğrencilere önemli uyarılar

Pandemi süreciyle birlikte başlayan eğitime verilen aralar ve daha sonra uzun süre devam eden evden online eğitimin öğrencileri okuldan uzaklaştırdığına dikkati çeken Op. Dr. Özer Gürbüz, "Bu geçen sürede gençlerin mobilizasyonu azaldı, enerjilerini boşaltamadılar, spor yapamadılar, sosyal aktivitelere katılamadılar, beslenme alışkanlıkları değişti, kilo aldılar, vital kapasiteleri düştü, psikolojik sorunlarla uğraştılar. Aileler çocuklarını pandemi sonrası hayata hazırlamakta güçlük çektiler.

PANDEMİDEN SONRA DEPREM

Aşılar ve koronavirüsü alıp hasta olanların aşı ve hastalık sonrası yan etkileri görüldü" dedi. Koronavirüs'ün ve aşısının kısa, orta ve uzun zamanda görülen yan etkileri hakkında doktorlar da beklenen ve beklenmeyen sürpriz bulgularla yeni tanıştıklarını ve çözüm aradıklarını söyleyen Op. Dr. Özer Gürbüz, "Özellikle kalp, damar ve pıhtılaşma mekanizmasındaki bozukluklar, organ yetmezlikleri, serebro vaskuler bozukluklar, ani ölümler pandemi sonrası ciddi şekilde gösterdi. Gençler ve yaşlılar bağışıklık sistemindeki bozulmalar sonucu dış etkenlere farklı bakteri ve virüslere karşı çok daha duyarlı hale geldiler" dedi.

"Pandeminin olumsuz etkilerine bir de deprem, ekonomik şartların olumsuz etkisi de eklenince sağlıklı beslenme daha da önemli hale geldi" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, " Hazır gıdalar, eve hazır gıda siparişleri de sağlıksız beslenmeyi arttıran alışkanlıklar arasında yerini aldı. Şirketlerin evden çalışmayı tercih etmesi ya da bir takım mesleklerin home office olarak çalışmaya devam etmeleri sağlıksız beslenmenin yanında kişilerde sosyal, kültürel ve psikolojik bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Ani ölümler, intihar girişimleri, anti depresan kullanımı giderek arttı ve artmaya devam ediyor" diye konuştu.

"GENÇLER BUNLARI UYGULAYIN"

Eğitim öğretimin başlamasıyla öğrencilere bu olumsuz süreçten kurtulmaları ve yeniden normal hayata dahil olmalarını tavsiye eden Op. Dr. Özer Gürbüz aynı zamanda sağlıklı kalmaları ıçinde bazı tavsiyelerde bulundu...

- SAĞLIKLI ve dengeli beslenin, bol su tüketin, et, süt, yumurta, sebze ve meyve tüketin.

- SAVUNMA mekanizmasını güçlendirici soğan, kırmızı ve yeşil sebzeler, zerdeçal, zencefil gibi gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin.

- EVDE düzenli spor yapın, yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Günde en az 10 bin adım atmaya çalışın.

- OKULDA eğitimin yanında sanat, spor, müzik, dans gibi sosyal ve kültürel aktitelere katılmaya çalışın, en az bir hobi edinin.

- DERİN nefes alma egzersizlerini yapın.

- DÜZENLİ uyuyun ve uyku süreniz ortalama 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

- PAKETLENMİŞ ve hazır gıdaları tercih etmeyin.

- KAHVE, alkol, sigara ve şekerli içeceklerden uzak durun.

- RUH sağlığınızı korumak için aile ve toplumla sıcak ve iyi ilişkiler kurun