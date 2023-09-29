Riskli gebeliklerin takibi çok önemli

Ekol Kadın Doğum'ndan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. H. Gürsoy Pala riskli gebeliklerin, mutlaka bir riskli gebelik uzmanı (perinatolog) tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Riskli gebelik takibinin, normal gebelik takibine göre çok farklı yönler içerdiğini belirten Doç. Dr. Gürsoy Pala, "Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre Türkiye'de her üç gebeden birinde risk söz konusu. Sıkı takip, planlı gebelik, bahsedilen hastalıkların kontrolü ve bazı önlemlerle bu sayı azaltılabilir" dedi.

BAŞLICA SEBEPLER NEDİR?

Riskli gebeliklerin nedenleri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Gürsoy Pala şunları söyledi: " Tansiyon, guatr, şeker, kalp, karaciğer, bağ doku hastalıkları gibi gebe kalmadan önce zaten var olan sistemik hastalıklar. Çok zayıf veya çok şişman olmak, 18 yaş altı veya 35 yaş üstü gebelikler, eşlerde akrabalık, annenin gebelik esnasında ilaç kullanımı (epilepsi, psikiyatrik hastalıklar vb), sigara-alkol kullanımı, tekrarlayan düşük öyküsü, gebelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, gebelikte kanama, rahim ağzı yetmezliği, suyun erken gelmesi, erken doğum tehdidi gibi gebeliğe bağlı olabilecek hastalıklar, çoğul gebelikler, gelişme geriliği, suyun normalden az veya fazla olması, kan uyuşmazlığı, bebekte yapısal veya genetik problemler gibi bebeğe bağlı gebelik dönemi sorunları olarak özetlenebilir."

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Doğumsal anomalilerin ve riskli gebeliklerin yaşanmaması için yapılabilecekler hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Pala, "Mutlaka gebelik öncesi risk değerlendirilmesi yapılması gerekir. Bu kapsamda ilaç düzenlenmesi, hastalık kontrolü, önlenebilir risk faktörlerinin düzenlenmesi, folik asit başlanması önerilir. Bunun dışında mutlaka gebelik takiplerin ve tarama testlerinin düzenli yapılması önemlidir. Özellikle gebeliğin 11-14. haftalarında yapılacak ultrason muayenesi ve yine 18-22. gebelik haftaları arasında yapılacak detaylı ultrason ile bebekteki anomalilerin taranması oldukça önemlidir" diye konuştu.

TAKİBİ NASIL YAPILMALI?

Riskli gebeliklerin mutlaka Perinatoloji Uzmanı'ndan görüş alınarak veya bizzat Perinatoloji Uzmanı tarafından takip edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Gürsoy Pala, "Normal bir gebelik takibine göre daha sık aralıklarla, gerektiğinde haftada iki kez veya bazı durumlarda yatırılarak takibi bile gerekebilmektedir" dedi.