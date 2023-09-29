Şeker hastalığında cerrahi başarı oranı yüksek

Uluslararası Diyabet Örgütü'nün verilerine göre her 11 yetişkinden birisinin diyabetli olduğunu belirten Ekol Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Erol, "Her 6 saniyede 1 kişi diyabet ve buna bağlı gelişen hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Diyabetin bu kadar sık görülmesinin ana nedenleri arasında, toplumun yaşlanması, insanların daha çok gıda tüketip, daha az hareket etmesi, beslenme tarzının değişmesi gibi nedenler yer almaktadır. Diyabetlerin yüzde 90'ı tip 2 diyabettir ve aslında bu grup hastaların çoğu cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir" dedi.

Ekol Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Erol, "Diyabet cerrahisi insülin salgısını artırmaz, vücudun insüline olan ihtiyacını azaltır. Yapılacak testlerde pankreas rezervi yeterli olan kişilerden vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde iken kontrolsüz diyabeti olan kişilere ve VKİ 35 ve üzerinde iken diyabeti bulunan kişilere diyabet cerrahisi önerilmektedir" dedi.

TRANSİT BİPARTİSYON

Transit bipartisyon ameliyatının ilk olarak 2006 yılında uygulandığını hatırlatan Op. Dr. Mustafa Erol, "İşlemde ilk olarak normalden biraz daha geniş kalacak şekilde tüp mide ameliyatı yapılır. Daha sonra ince bağırsak, kalın bağırsaklar ile birleştiği yerden itibaren ortalama 250 cm'den kesilir ve midenin alt ucuna bağlanır. Yapılan işlem sonucunda yiyeceklerin 3'te biri normal yoldan geçerken, 3'te ikisi yeni oluşturulan yoldan geçer. Midenin tüpleştirilmesi ile açlık hissi dolayısıyla kalori alımı azalırken, yeni oluşturulan bağırsak yolu ile karbonhidrat emilimi azalır ve insüline yardımcı hormonlar aktiflenir" dedi. Obezite cerrahisinde olduğu gibi diyabet için yapılan cerrahi tedavilerden sonra da önemli olan yeni ve doğru yaşam alışkanlıkları kazanmaktır. Doğru hasta ve doğru yöntem seçimi, düzenli ameliyat sonrası takip ile ameliyattan 10 yıl sonrasında dahi başarı şansı yüzde 90'dır.