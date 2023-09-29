Spor öncesi kardiyolojik muayene önemli

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Anıl Sarıca sporcularda oluşabilecek ani ölümlerin önüne geçmek için spora başlamadan önce mutlaka kardiyolojik muayeneden geçilmesi gerektiğini belirterek, "Kardiyolojik muayene sayesinde sporcu adayının kaçınması gereken egzersiz tipleri ortaya konabilmektedir" diye konuştu.

Sporcularda ani ölüm hadiselerinin oldukça trajik ve üzücü olaylar olduğunu söyleyen Dr. Anıl Sarıca, "Zaman zaman spor arenalarında tanık olduğumuz bu durumun en önemli nedenlerinin başında kalbimizi ilgilendiren gerek kalp adelesi ile ilişkili yapısal, gerek kalbimizi besleyen damarları ilgilendiren gerekse kalbin kendi elektrik sisteminde ölümcül ritmler ortaya çıkarabilen genetik hücresel anomaliler yer almaktadır. Acil müdahale sağlanıp, çoğu zaman uygun şok tedavileri uygulanmadığı taktirde kısa sürede beyin ve vücuttaki hücresel faaliyetlerin son bulmasıyla karakterize ani ölüm ortaya çıkabilmektedir" dedi. Sporcularda ani ölüm sıklığı değişken olmakla birlikte ortalama 50 bin sporcuda bir ortaya çıktığını söyleyen Dr. Anıl Sarıca, "Spor yapmayan kişilere kıyasla sporcular da ani ölüm 3 kat fazladır. Her iki cinsiyette de ortaya çıkabilmekle birlikte erkek cinsiyette olasılık yaklaşık 2 buçuk kat daha sıktır" dedi.

ÇEŞİTLİ NEDENLERİ VAR

Kalp kökenli sporcu ani ölümlerinin çok çeşitli nedenleri olduğunu söyleyen Dr. Anıl Sarıca, şunları söyledi: "35 yaş öncesinde genellikle kalp kasını ilgilendiren yapısal anormallikler, kalbi besleyen damarlardaki yerleşim anormallikleri, genetik kökenli iyon kanal mutasyonları, kalp kapak hastalıkları, aort damarını etkileyen genetik bağ doku bozuklukları (örneğin Marfan Sendromu) ve kalp kası iltihapları gibi çeşitli nedenler sonucu ortaya çıkarken, 35 yaş üzeri vakalarda genellikle kalp damarları içerisinde yağlı plakların varlığı ile karakterize ateroskleroz ve tıkayıcı koroner arter hastalığı (Kalp Krizi) zemininde ortaya çıkmaktadır. Sporcu yaş ortalamasının oransal olarak daha genç yaş grubuna kayması ile yapısal kalp hastalıkları önem kazanmaktadır. Keza bu yaş grubunda ani ölümler daha üzücü olabilmektedir.