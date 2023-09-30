D vitamini eksikliğine dikkat

Son zamanlarda vitamin eksikliklerinden kaynaklanan sağlık sorunlarını göz ardı etmemelisiniz. Bazı belirtilere odaklandığınızda aslında D vitamini eksikliğiniz olduğunu fark edeceksiniz. Kas zayıflığı ve eklemlerde ağrı, daha sık hastalanmak, depresyon ve sürekli uyku hali, kronik baş ağrısı ve saç dökülmesi en net belirtilerdir. Bunlardan kurtulmak için de bol bol yağlı balık yemelisiniz. En fazla somon balığında bulunduğunu da bilmelisiniz. Karaciğer, yumurta, süt ve peynir gibi gıdalardan da D vitamini alabilirsiniz.