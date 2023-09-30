Şaşılıkta erken tedavi önemli

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Üretmen, çocukluk çağı hastalığı olan şaşılıkta erken tanı ve tedavinin, çocuktaki görme fonksiyonlarını daha iyi koruduğunu söyledi. Şaşılığın, görme eksenlerindeki paralelliğin bozulması sonucunda geliştiğini belirten Üretmen,

takip ve tedavinin uzman hekim gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Önder Üretmen, "Şaşılık sadece estetik bir bozukluk değil, aynı zamanda görme fonksiyonlarını bozan önemli bir klinik tablodur. Şaşılık genellikle kaymanın yönüne göre sınıflandırılmaktadır. Kaymanın yönü içe, dışa, yukarı, aşağı veya bu yönlerin birleşimi şeklinde olabilir. En sık kayma tipi içe kaymalardır. Onu dışa kaymalar izlemektedir. Özellikle küçük çocuklarda göz kapakları, göz ve yüz yapısı nedeniyle gözlerin pozisyonu yanlış algılanabilir ve şaşılık olduğu düşünülebilir. Şaşılık olmadığı halde şaşılık izlenimi veren bu durumlara 'Yalancı Şaşılık' adı verilmektedir. Kesin tanı tam bir oftalmolojik muayeneyle konulmalıdır" dedi.

HER YAŞTA TEDAVİ

Şaşılığın her yaşta tedavi edilebildiği bilgisini veren Prof. Dr. Önder Üretmen, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan sabit şaşılık olgularında tedavinin erken yapılmasıyla çocuktaki görme fonksiyonları daha iyi korunmakta ve derinlik hissinin kaybolması önlenmektedir. Ayrıca göz tembelliğine de dikkat edilmeli."