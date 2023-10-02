Dönerciyi yumrukla bedava döneri kap

Dönerci dükkanında ilginç bir yarışma başlatan 58 yaşındaki esnaf İsmail Ayyıldız, karnına yumruk atarak nefesini kesene veya yerinden oynatana ücretsiz yemek veriyor. İranlı boksör, İskoçyalı kadın ve diğer müşterilerden şu ana kadar kazananın olmadığı yarışmaya katılacak güçlü adaylar bekleniyor. Denizli'de 25 yıldır dönercilik yapan Ayyıldız, ilginç bir uygulamaya imza attı. Müşterilerine kendini yumruklatan esnaf, bir santimetre bile yerinden oynarsa müşterisine yemeği bedava verecek. Kendi kurallarını da koyan esnaf, sadece mide bölgesine yumruk attırıyor. Çalışanlardan biri 3'e kadar sayıyor, müşteri yumruğu vuruyor.