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Haberler Sağlık Ton balığıyla sağlıklı zayıfla

Ton balığıyla sağlıklı zayıfla

Panikle yapılan bilinçsiz diyetler hayati sağlık problemlerine neden olabiliyor. Oysa, kas yapımına yüksek katkılar sağlayan ton balığı ile güven içinde kilo vermek mümkün

HABER MERKEZİ
Ton balığıyla sağlıklı zayıfla

Şok diyetlerin yerine sağlıklı, doğal ve doğru beslenmeyle kilo kontrolünün mümkün olduğunu belirten Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "Tek tip beslenme yerine ton balığıyla zenginleştirilmiş Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyorum" dedi. Prof. Dr. Emine Nur Tozan, düzenli ton balığı tüketmenin kırmızı kan hücresi sayılarını artırarak damarları toksinlerden temizlediğini aktardı.

HER SAAT TÜKETİLEBİLİR

Tozan, "Ton balığı içerdiği yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önlüyor ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya katkı sağlıyor. Yağsız protein bakımından zengin yapısıyla kas yapımına yüksek katkılar sağlayan ton balığı, günün her saatinde tüketilebilmesiyle de tercih sebebi oluyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, mideyi yormayan, sindirimi kolay, protein açısından zengin, kolay açılan zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3 kez tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

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