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Haberler Sağlık Astım hastalığı belirtileri nelerdir? Astım hastalığının tedavisi var mıdır?

Astım hastalığı belirtileri nelerdir? Astım hastalığının tedavisi var mıdır?

Kronik seyirli solunum yolu hastalıklarından olan astım hastalığının belirtileri nelerdir? Astım neden olur? Astımın tedavisi var mıdır? Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen astım hastalığı nasıl anlaşılır?

HABER MERKEZİ

Astım belirtileri nelerdir? Astım krizi tutanlar ne yapmalı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

ASTIM NEDİR?

Astım tedavisi olmayan bir solunum yolu hastalığıdır. Hava beslenmesinin kısıtlandığı bu hastalıkta akciğerde iltihaplanma ve daralma görülür. Belirli aralıklarla nefes yollarında problem çekilen bu rahatsızlıkta hava yolu etrafındaki kaslar sıkılır, havanın akciğere girmesi zorlaşır. Peki, astım tedavisi nedir? Astım geçer mi?

Astım hastalığı belirtileri nelerdir? Astım hastalığının tedavisi var mıdır?

ASTIM ÇEŞİTLERİ

Alerjik astım: Burun zarının iltihaplanması şeklinde oluşur. Burun şişmesi, göz sulanması, hapşırma, boğaz kaşıntısı olarak semptomlar gösterir.

Mesleki astım: Belirtileri yalnızca iş yeri ortamında görülür. Belirtiler burun akıntısı, öksürük, burun tıkanıklığı şeklindedir. Tetikleyici maddelerin bulunduğu işlerde görülür.

Mevsimsel astım: Belirtileri yılın belirli zamanlarında ortaya çıkar. Özellikle kış aylarında grip ve hava kirliliği durumlarında tetikler. Bahar aylarında polen kaynaklı olarak karşımıza çıkar.

Bronşiyal Astım: Bronşiyal astım bronşların, dışarıdan gelen tetikleyicilere aşırı tepki vermesi durumunda ortaya çıkar. Zira astım nedeniyle hava yolları daralarak bronşları daraltır.

Astım hastalığı belirtileri nelerdir? Astım hastalığının tedavisi var mıdır?

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Astımın bilinen en büyük problemi öksürmedir. Başlangıçta çoğu zaman öksürme dışında büyük bir problem çıkarmayan bu rahatsızlık zamanla diğer belirtilerini gösterebilir.
Nefes almakta zorluk çekmekte astımın belirtileri arasında bulunur.
Göğüste sıkışma
Hışıltı

ASTIM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Astım tedavisinde genellikle ilaçlar tercih edilir. Kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olarak ikiye ayrılan bu ilaç türleri, yaşanılan rahatsızlığa göre tercih edilir. Bu noktada böyle bir rahatsızlığınız bulunuyorsa doğrudan doktorunuza başvurmanız en doğru tercih olacaktır.

Astım hastalığı belirtileri nelerdir? Astım hastalığının tedavisi var mıdır?

KONTROL EDİCİ İLAÇLAR

– Bu gruptaki ilaçlar hava yollarındaki iltihabı tedavi ederek astımın kontrol altında tutulmasını sağlar.

– Solunum yoluyla alınan steroidler bu grupta yer alır.

Bu ilaçların her gün ve uzun süreli olarak kullanılması gerekir.

– Eğer hasta artık iyileştiğini düşünerek doktoruna danışmadan tedavisini keserse, hastalık yeniden ortaya çıkar.

RAHATLATICI İLAÇLAR

– Etkileri kısa sürede hissedilir.

– Bu grup ilaç sadece çok ihtiyaç duyulduğunda nefes daralması olduğunda hava yollarını açmak için kullanılmalıdır.

– Eğer bu ilaçlara fazla ihtiyaç duyuluyorsa astım iyileşmiyor anlamına gelir.

ALERJİK ASTIM NEDİR?

Alerjik rinit gibi alerjik astım da yeşil çimen poleni, ağaç poleni ya da ev tozu akarları gibi belirli alerjenlere maruz kalınmasıyla tetiklenebilen bir durumdur. ... Alerjik astım semptomları, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık, nefes darlığı ve inatçı öksürük gibi durumları içerir.

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