Astım hastalığı belirtileri nelerdir? Astım hastalığının tedavisi var mıdır?

KONTROL EDİCİ İLAÇLAR

– Bu gruptaki ilaçlar hava yollarındaki iltihabı tedavi ederek astımın kontrol altında tutulmasını sağlar.

– Solunum yoluyla alınan steroidler bu grupta yer alır.

Bu ilaçların her gün ve uzun süreli olarak kullanılması gerekir.

– Eğer hasta artık iyileştiğini düşünerek doktoruna danışmadan tedavisini keserse, hastalık yeniden ortaya çıkar.

RAHATLATICI İLAÇLAR

– Etkileri kısa sürede hissedilir.

– Bu grup ilaç sadece çok ihtiyaç duyulduğunda nefes daralması olduğunda hava yollarını açmak için kullanılmalıdır.

– Eğer bu ilaçlara fazla ihtiyaç duyuluyorsa astım iyileşmiyor anlamına gelir.

ALERJİK ASTIM NEDİR?

Alerjik rinit gibi alerjik astım da yeşil çimen poleni, ağaç poleni ya da ev tozu akarları gibi belirli alerjenlere maruz kalınmasıyla tetiklenebilen bir durumdur. ... Alerjik astım semptomları, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık, nefes darlığı ve inatçı öksürük gibi durumları içerir.